Su 140 persone testate sono due i positivi Covid in Valle

In discesa costante il numero di positivi al Covid-19 nella nostra regione, che in virtù delle 12 nuove guarigioni confermate dal tampone di controllo scendono oggi a 44, dieci in meno del giorno precedente.

In base all'ultimo bollettino diramato dall'ufficio stampa della Regione sulla base dei dati dell'Usl, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati due nuovi casi su 140 tamponi molecolari refertati. Non ci sono stati nuovi decessi, dal 25 maggio il numero delle vittime è fermo a 472. Dei 64 casi positivi attuali, 61 sono in isolamento domiciliare.

I ricoveri all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, nel reparto di Malattie infettive, restano tre.

Le Forze dell'Ordine hanno svolto 564 controlli e hanno elevato una sanzione per violazione alle norme Covid.