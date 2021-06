Domenica 20 giugno anche in Valle d'Aosta Cantine Aperte

Domenica 20 giugno 2021, in tutta Italia si svolgerà la manifestazione Cantine Aperte, Movimento Turismo del Vino - MTV Valle d’Aosta - approfitta di questo appuntamento dedicato agli enoturisti, per aprire alcune cantine che proporranno in degustazione i propri vini.

Saranno accolti direttamente in azienda piccoli gruppi, previa prenotazione , per garantire un’accoglienza di qualità nel rispetto delle normative.

Orario: dalle 10 alle 18

Offerta per bicchiere e pochette che dà diritto a degustare tutti i vini presso tutte le aziende: 15 euro.

Diversi gli eventi che il Movimento Turismo del Vino organizza nel corso dell’anno in tutta Italia, primo fra tutti "Cantine Aperte", il più famoso e importante appuntamento, che apre le porte a milioni di enoturisti e appassionati per scoprire il mondo e la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.

********

l Movimento Turismo del Vino, nato nel 1993, è un'associazione no profit che annovera circa 1000 fra le più prestigiose cantine d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti. Primo fra tutti, quello della qualità dell'accoglienza enoturistica.

Con il suo impegno costante il Movimento Turismo del Vino mira ad accrescere il settore enoturistico nazionale, che rappresenta una risorsa economica fondamentale per lo sviluppo dei territori ed un efficace strumento per la tutela dell’ambiente. Ai turisti del vino infatti il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia ambientale e dell'agricoltura di qualità.

Per concretizzare tali obiettivi il Movimento Turismo del Vino si attiva a più livelli: dalla partecipazione a fiere - in primo luogo Vinitaly - e convegni internazionali alla collaborazione con università e centri studi per la realizzazione di ricerche; dalle partnership con importanti soggetti del settore vitivinicolo (Enoteca Italiana, Città del Vino) alla comunicazione (opuscoli, depliant, locandine e guide) e all'attività di ufficio stampa per promuovere le proprie iniziative e manifestazioni sui media nazionali.