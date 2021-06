Al via 'Bicicletta a tutto tondo', laboratorio per giovani valdostani

Riproporre la bicicletta non solo come eco-mezzo alternativo e attuale negli spostamenti quotidiani ma anche come leva di esplorazione urbana e naturalistica. Questo l'obiettivo di "Bicicletta a tutto tondo", un percorso di 5 appuntamenti gratuiti, da 3 ore ciascuno, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 15 anni.

Organizzati dal Progetto Movi-Menti, selezionato da Con i bambini nell'ambito del Fondo del contrasto della povertà educativa minorile, i laboratori debutteranno il 18 giugno nel cortile della Cittadella e termineranno il 16 luglio con un gita in sella fuori porta in una località valdostana. Ulteriori appuntamenti previsti per il 25 giugno, in Cittadella, il 2 luglio, con la pedalata per la città di Aosta e il 9 luglio, al campo scuola di Senin a Saint- Christophe.



L'orario dei laboratori sarà sempre il medesimo, dalle 16 alle 19, fatto salvo per la gita conclusiva che occuperà l'intera giornata. Ogni appuntamento sarà l'occasione per approfondire diversi aspetti del mondo a due ruote: esercizi di abilità, manutenzione della propria bicicletta, regole di buon comportamento stradale, gioco e scoperta del territorio.

I laboratori sono rivolti ad un massimo di 10 partecipanti. È obbligatorio presentarsi muniti di bicicletta, casco e mascherina, nel rispetto delle misure anti-covid. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla Cooperativa Noi e gli Altri, tel. 0165 40244 o e-mail info@noieglialtri.it .