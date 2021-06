Vetrine rotte, bancomat riempiti di terra, vasi rovesciati; notti aostane di ordinaria follia

Di essere immortalati dalle videocamere probabilmente interessa poco, ai vandali che nelle notti di sabato e domenica hanno scorazzato impunemente nelle vie del centro di Aosta.

"Dovrò spendere probabilmente un migliaio di euro e non so proprio, almeno per ora, a chi devo dire 'grazie' per questo malaugurato fuoriprogramma" dice Almir Bodro, titolare di un negozio per animali in via Torino. Utilizzando probabilmente un tirapugni o un anello con puntale, qualcuno la notte scorsa ha sferrato un colpo alla vetrina del negozio, danneggiandola in modo tale che Bodro è costretto a sostituirla. La notte precedente, invece, un bancomat in via Xavier de Maistre è stato riempito di terra e in altre zone del centro alcuni vasi di fiori e piante sono stati rovesciati a terra.

"Incrementare i controlli nelle ore notturne è senz'altro necessario - spiega Fabio Fiore, comandante della Polizia locale di Aosta - ma la recrudescenza di atti teppistici in città è preoccupante; indica un disagio che occorre sicuramente prevenire ancor prima che reprimere. Naturalmente se individuati i responsabili dei vandalismi pagheranno le loro malefatte".