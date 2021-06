Chatillon: Torna a riunirsi in presenza il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Chatillon è convocato per le ore 21 di giovedì 17 giugno, con sette punti all’ordine del giorno.

Dopo mesi di videoconferenze la seduta si svolgerà in presenza, nella saletta dell’ex Hôtel Londres, e sarà chiusa al pubblico: i lavori saranno trasmessi in live streaming sulla pagina Facebook del Comune di Chatillon. Dopo aver approvato i verbali della seduta precedente, sarà illustrata e posta in approvazione la seconda variazione al Bilancio di previsione 2021/23 e al relativo Documento unico di programmazione semplificata.

In approvazione la convenzione con la Regione per l’utilizzo gratuito del castello di Ussel. Sarà posta in votazione la modifica di alcune schede della convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines du Mont-Cervin per l’esercizio in forma associata di funzioni comunale per l’anno 2021.

Sarà proposta l’approvazione del progetto esecutivo per lavori di somma urgenza relativi al consolidamento di una parete rocciosa in località Chameran, a seguito di un fenomeno di dissesto.

In discussione la mozione presentata dal gruppo consiliare di opposizione e avente a oggetto: problematiche del parcheggio pluripiano di piazza Volontari del sangue.

I lavori si concluderanno con eventuali comunicazioni di sindaco, vicesindaco e assessori o comunicazioni e interrogazioni del consiglieri.