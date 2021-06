Tornano ai proprietari i garages rimasti bloccati nel 2003 sotto il crollo della ex caserma Gdf di Aosta

Saranno consegnati a fine agosto, ai leggittimi proprietari che attendono da 18 anni, i garages rimessi a nuovo nell'interrato del Condominio Chambery, in via Chambery ad Aosta, sorto sulle ceneri del Comando della Guardia di finanza crollato il 31 maggio 2003.

Dopo il crollo, che non causò vittime ma determinò l'inaccessibilità ai garages privati che erano stati costruiti sotto la caserma e dove si trovavano inoltre diverse autovetture dei proprietari delle rimesse, fu avviato un lungo inter burocratico amministrativo (regolato anche da norme di sicurezza e incolumità nei fabbricati dove sussiste il pericolo di crollo) che di fatto ha bloccato sino ad oggi il 'recupero' e il conseguente utilizzo dei garages.

L'impresa che ha realizzato il Condominio Chambery e l'amministratore della nuova e moderna palazzina, Pasquale Ferraro della Geabi, insieme all'avvocato aostano Pier Carnelli che tutela gli interessi dei proprietari uniti in un Consiglio di condominio, si sono resi parte attiva per giungere a un accordo definitivo sottoscritto ieri venerdì 11 giugno. "I proprietari potranno accedere ai garages e prendere definitivo possesso dopo i collaudi, tra la fine di agosto e i primi giorni del prossimo settembre", assicura Ferraro.