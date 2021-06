Cristina Machet eletta all'unanimità presidente dell'Uv

Ex sindaca di Torgnon ed ex segretaria comunale di Valtournenche, 44 anni, Cristina Machet è il nuovo presidente del Movimento Union Valdotaine. E' stata eletta oggi all'unanimità dall'assemblea del Conseil rossonero svoltasi al Palazzetto dello sport di Pont-Saint-Martin, in forma ridotta per le norme anticovid e aperto solo ai presidenti delle sezioni, contro i circa 500 delegati delle ultime edizioni.

Machet Succede a David Follien, vicepresidente reggente, che aveva preso il posto di Erik Lavevaz dopo la sua elezione a presidente della Giunta.

"Abbiamo superato quest'anno la quota dei mille iscritti - ha sottolineato Follien nel suo intervento di commiato - e pertanto possiamo dire che l'Uv è il primo partito della Valle d'Aosta per numero di iscritti".

Cristina Machet è laureata in Scienze politiche e ha un master in Geopolitica alla Sorbona di Parigi; è stata consigliera di parità dal 2014 al 2016. È giornalista pubblicista e cacciatrice. È stata la prima esclusa nella lista del Leone rampante alle ultime elezioni regionali, a ottobre 2020.