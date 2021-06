Aosta: A Porossan si riqualificherà la scuola in attesa di quella nuova

Torna alla ribalta la questione del trasferimento di due di classi dalla scuola frazionale Primaria e Infanzia a La Chapelle di Porossan alla sede centrale dell'Einaudi in viale della Pace.

Il dirigente scolastico della scuola di Porossan, Giovanni Peduto e i rappresentanti dei genitori degli alunni che frequentano il plesso scolastico collinare, sono stati auditi ieri dalla prima Commissione consiliare permanente 'Sviluppo economico e culturale', alla quale hanno ribadito le loro perplessità al trasferimento, già evidenziate in una lettera inviata ai vertici regionali dell'Istruzione, per il timore che lo spostamento generi disagio ad alcuni bambini molto legati al territorio.

"La riunione consultiva ha fatto seguito a un’interpellanza presentata in Consiglio in risposta alla quale ci eravamo impegnati a sollecitare la convocazione di una seduta dedicata ad affrontare le problematiche legate alla scuola di Porossan - commenta l’assessore all’Istruzione del Comune di Aosta, Samuele Tedesco - già da qualche mese avevamo analizzato tutte le possibili soluzioni per il prossimo anno scolastico, giungendo alla decisione, sostenuta da tutta la Giunta, di dare una nuova scuola alla frazione, ma anche di portare a compimento la sistemazione della struttura attuale con un piano di lavori da eseguire in tempi certi e rapidi".

Al tempo stesso, per la prossima stagione didattica sarà garantito il trasporto scolastico gratuito per le famiglie di una classe seconda, futura terza, in esubero nella scuola Einaudi.

"Crediamo di aver individuato un percorso che, oltre a rappresentare una soluzione gradita alle famiglie, come espresso dai rappresentanti dei genitori - spiega Tedesco - ci consente in prospettiva di ribadire la nostra volontà di investire sulle scuole di frazione per contribuire a rivitalizzare le aree collinari ribadendone la centralità nel contesto del territorio comunale".