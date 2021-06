Courmayeur: Consegnate le puette ai nati nel 2020 e la maturità civica ai coscritti del 2002

Il Sindaco, Roberto Rota, e l’Assessore comunale alle politiche sociali del Comune di Courmayeur, Alessia Di Addario, hanno consegnato nel pomeriggio di venerdì 4 giugno 2021 le Pigotte dell’Unicef ai nuovi nel 2020, nell’ambito del progetto "Per ogni bambino nato, un bambino salvato”.

Un momento che ormai rappresenta per l’Amministrazione comunale una tradizione per dare il benvenuto ai nuovi nati di Courmayeur e per felicitarsi con le famiglie, oltre che gesto di solidarietà per dare aiuto e sollievo anche ai bambini meno fortunati in altre parti del mondo.

I nati del 2020 sono stati 15:

Olimpia Amosso

Altea Bazzana

Zoe Boschiazzo

Leonardo Cantele

Martino Chabod

Nicolò Del Negro

Chloe Fabbri

Ludovico Lazzaron

Sofia Liporace

Bianca Marino

Emanuele Marino

Bjorn Martin

Nina Neve Matteotti

Marco Senn

Angelo Davide Tocco

Il tardo pomeriggio del 4 giugno è stata anche l’occasione per l’Amministrazione di incontrare i coscritti del 2002 per la consegna della Maturità civica.

A consegnarla sono stati il Sindaco Roberto Rota, l’Assessore comunale alle politiche sociali, Alessia Di Addario, e la Presidente del Consiglio comunale, Nicole Passino.

I coscritti del 2002 sono: