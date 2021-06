In settimana riapertura Colli del Piccolo e Gran San Bernardo in accordo con i gestori francese e svizzero

Anas sta completando lo sgombero neve e il rimontaggio delle barriere laterali lungo la strada statale 26 “della Valle d’Aosta” e la statale 27 “del Gran San Bernardo”.

Le operazioni sono necessarie per consentire la riapertura in piena sicurezza delle due statali che collegano la Valle d’Aosta con la Francia, tramite il Colle del Piccolo San Bernardo, e la Svizzera, attraverso il Colle del Gran San Bernardo.

A partire dalle 10:00 di giovedì 3 giugno la statale 26 “della Valle d’Aosta” tornerà regolarmente percorribile lungo tutto il tracciato italiano. Il collegamento internazionale del Colle del Piccolo San Bernardo sarà ripristinato una volta pervenuto, da parte del gestore francese, il via libera alle operazioni di riapertura del valico. Sino ad allora la statale sarà percorribile esclusivamente fino al confine di Stato.

Programmata invece per le ore 10:00 di venerdì 4 giugno la riapertura al transito della statale 27 “del Gran San Bernardo”. Anche in questo caso l’apertura sarà limitata al solo tracciato italiano senza possibilità di procedere oltre il confine di Stato, fino al completamento delle operazioni di ripristino della viabilità da parte del gestore svizzero sul versante di competenza.

Gli esercizi commerciali e i punti di ristoro lungo le statali 26 e 27 saranno regolarmente raggiungibili dal versante italiano. Al fine di evitare assembramenti non sono previste cerimonie di riapertura.

Le attività di sgombero neve sono state avviate ad aprile e sono state condotte dal personale specializzato tramite turbine fresaneve e lame con dispositivo spargisale. Inoltre, con il procedere delle attività di sgombero Anas sta reinstallando le barriere laterali e la segnaletica verticale, rimosse prima della chiusura e stoccate per evitarne il danneggiamento a causa di possibili valanghe. Nei punti di maggior accumulo si sono registrati muri di neve alti fino a 6 metri.

