C. Minelli (PCP), 'senza verifica di maggioranza stabilità a rischio'

"Abbiamo chiesto un confronto con gli autonomisti per capire se ci sono spazi per fare una maggioranza programmatica. Il nostro è uno spirito costruttivo". Lo ha detto oggi la consigliera Chiara Minelli (Pcp), che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni da assessora all'Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, in merito alla crisi politica in Regione.

"Auspichiamo che sia una verifica seria - ha proseguito - credo che ci sia la volontà di tutti in tal senso, a partire dal presidente Lavevaz. Altrimenti subentrerebbe un forte rischio di instabilità politica sul governo della Valle d'Aosta".

"Il 3 giugno - ha aggiunt - ci incontreremo come Progetto civico progressista per individuare metodo e contenuti della verifica, sulla quale c'è unità al nostro interno. Il presidente Lavevaz ci ha detto che nei prossimi giorni comunicherà la data del confronto, attendiamo la sua risposta".