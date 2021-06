L'organista Federico Ragionieri in concerto alla Chiesa di Santa Croce ad Aosta

Con la partecipazione attiva dell'associazione valdostana Le Clavier, è organizzata per domenica 20 giugno la tappa aostana della seconda edizione del prestigioso Festival internazionale dei concerti per organo.

Il concerto dell’organista Federico Ragionieri è in programma alla Chiesa di Santa Croce ad Aosta, con un repertorio di musica sacra; ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Festival, ormai un appuntamento consueto per gli appassionati di musica di alto livello, prevede 17 date da giugno a settembre, scegliendo per il suo svolgimento i luoghi più suggestivi della Valle (con due 'escursioni' in Francia e in Piemonte) e valorizzando al contempo il ricchissimo patrimonio di organi storici presenti sul territorio valdostano.