Scarcerati ma a processo due pluripregiudicati accusati di aver preso con la forza soldi a un anziano

Riprende domani 1 giugno il processo per direttissima contro Gennaro Sorianiello, 31 anni e Giulio Caiazzo (40), ambulanti ortofrutticoli, entrambi originari della Campania e residenti a Torino, prluripregiudicati per reati contro il patrimonio, accusati di furto con strappo aggravato (rapina impropria era stata la prima ipotesi di reato). Erano stati arrestati dai carabinieri venerdì scorso e processati sabato mattina ma il giudice del tribunale di Aosta Paolo De Paola li ha rimessi in libertà non ravvisando precisi indizi validi a mantenere la custodia cautelare.

Secondo l'accusa (pm Luca Ceccanti) avrebbero strappato 110 euro in banconote dalle mani di un anziano. Una nota dell'Arma spiega che Caiazzo e Sorianello erano stati notati da un carabiniere fuori servizio mentre proponevano della frutta al pensionato, nel parcheggio di un discount a Saint-Christophe.

La circostanza e le modalità della compravendita sono risultate sospette al militare che, insospettito, ha allertato il Radiomobile; due pattuglie hanno bloccato i due ambulanti mentre cercavano di allontanarsi a bordo del loro furgoncino con il denaro dell'anziano.

Le indagini proseguono per accertare se altro contante (circa mile euro) trovato nella loro disponibilità derivi da reati analoghi, essendo i due già monitorati dopo la segnalazione di alcune tentate truffe.