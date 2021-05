Escursionista muore travolto da una valanga

Un escursionista italiano del quale non sono state rese note le generalità è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata verso le 15,30 di oggi, domenica 30 maggio, nella zona sotto il rifugio Nacamuli al Col Collon di Valpelline, Valle del Gran San Bernardo, a quota 2700 metri.

La compagna di gita della vittima è riuscita a scendere più a valle, per dare l'allarme. La salma è stata portata ad Aosta per le operazioni di riconoscimento, che saranno affidate alla Guardia di finanza di Cervinia. Dai primi riscontri, erano escursionisti esperti ed erano muniti di ramponi.

Parapendista cade nella Valtournenche

Gianlorenzo Vaudagnotto, maestro di sci e parapendio di Cervinia, è finito in ospedale per i traumi riportati in una caduta. Volava in parapendio sopra la Valtournenche quando, forse a causa di un vuoto d'aria, ha perso il controllo del velivolo ed è precipitato. Sul posto è giunto dopo pochi minuti il 118 e Vaudagnotto è stato trasferito all'ospedale 'Parini' di Aosta.