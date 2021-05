Truffa dell'asfalto in Valle d'Aosta, prosciolti 10 imputati

Il tribunale collegiale di Aosta ha prosciolto dall'accusa di associazione a delinquere i dieci imputati nel processo su un presunto raggiro per lavori di asfaltatura. E' infatti venuta meno la procedibilità del reato di truffa dato che le parti civili hanno rimesso la querela dopo aver ottenuto un risarcimento.

Gli imputati hanno tra i 49 e i 26 anni e sono originari di Gran Bretagna, Irlanda, Polonia e Romania. In base alle indagini della polizia, che risalgono al 2016, il gruppo si muoveva su un furgoncino in varie località valdostane, studiava il territorio e poi offriva a privati di riasfaltare - a prezzi vantaggiosi, quasi il 50% in meno delle normali tariffe - vialetti o piazzali con bitume avanzato da precedenti lavori sul manto stradale. Però, invece di mettere uno strato di 8-12 centimetri, posava al massimo 1,5-2 centimetri di materiale, che si consumava in pochi giorni mentre il gruppo era già sparito.

In totale erano stati una decina i 'truffati', tra cui molti residenti e qualche villeggiante. Molti raggiri erano stati messi a segno a Pila, alcuni in altre zone, per un ammontare complessivo dei raggiri è di circa 100 mila euro. (ANSA).