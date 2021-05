Modalità per la sospensione quota capitale rate muti

Con la legge regionale n. 10 del 18 maggio 2021 è stata ampliata la platea di coloro che possono beneficiare della sospensione della quota capitale delle rate dei mutui concessi a valere su fondi regionali ai sensi della legge regionale n. 5 del 9 aprile 2021.

L’articolo 1, comma 1, della l.r. n. 10/2021, estende la facoltà di sospendere la quota capitale delle rate dei mutui ai proprietari dell’immobile aziendale o all’impresa che gestisce l’azienda a condizione che si verifichi la riduzione del volume d’affari nei limiti previsti dall’art. 1 della l.r. n. 5/2021, a prescindere da ogni relazione di controllo esistente tra i medesimi soggetti.

La domanda - precisa Finaosta - dovrà essere presentata congiuntamente da tali soggetti. Il successivo comma 2, del medesimo articolo 1, estende la facoltà di sospendere la quota capitale delle rate dei mutui ai soggetti mutuatari con posizioni debitorie classificate come “credito deteriorato” al 29/02/2020 nel caso in cui gli stessi non abbiano, al momento della presentazione della domanda, alcuna rata scaduta con riferimento anche a uno solo tra più mutui in essere con l’intermediario finanziario.

I mutuatari rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 10/2021 possono richiedere la sospensione della quota capitale delle rate in scadenza dal 01/05/2021 e fino al 31/10/2022. La domanda deve essere presentata entro il giorno 5 del mese antecedente la prima scadenza rateale. Per le rate in scadenza e scadute nel mese di maggio 2021, nonché per le rate in scadenza nel mese di giugno 2021, il termine per la presentazione della domanda scadrà il prossimo 28/05/2021.

Le informazioni dettagliate per accedere alla misura di sospensione e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito di FINAOSTA S.P.A. (www.finaosta.com), ove sono indicate anche le modalità operative da seguire per l’inoltro degli stessi che tengono conto dell’esigenza di limitare i contatti interpersonali in modo da contrastare il contagio e la diffusione del virus.

Per la sospensione delle rate dei mutui concessi da UNICREDIT S.P.A. è necessario contattare direttamente le agenzie dell’Istituto di credito presenti sul territorio regionale.