Transformation numérique du territoire alpin, une conférence

La stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (Eusalp) couvre 48 Régions dont la Vallée d'Aoste. Dans ce cadre il Gruppo di Azione 5 oragnise la première édition de la conférence Digital Alps qui aura lieu en ligne les 27 et 28 mai 2021. La participation est gratuite et ouverte à tous.

Les discours seront en anglais. Cette conférence, qui prend le relais de l'événement ''Smart Villages - Une perspective commune à travers différentes visions'' organisé à Courmayeur en 2019, a pour ambition de devenir un point de référence annuel pour les processus de transformation numérique du territoire alpin. Au cours de la conférence, grâce à la contribution de conférenciers internationaux, seront présentés les initiatives et les projets liés aux différents aspects de la connectivité et de la numérisation, à partir du développement des infrastructures numériques à l'évolution intelligente des zones périphériques, de la gestion des données aux opportunités de développement numérique pour les petites et moyennes entreprises.

Lors de tables rondes et d'ateliers, les aspects saillants des contributions des différentes régions des Alpes seront abordés et résumés, dans le but de tracer des parcours concrets et opérationnels. (ANSA).