Quasi dieci milioni di euro per l'appalto regionale 2021/26 del trasporto disabili

E' in appalto dalla Regione l’affidamento del servizio di trasporto disabili in Valle d'Aosta per il periodo 2021-2026.

Il bando di gara, organizzato dal Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, prevede un importo di 9 milioni e 700 mila euro; nel decennio precedente 2011-2021 erano stati invece impegnati 15milioni e 494 mila euro.

Le domande per partecipare al bando scadono alle ore 12 del 27 maggio; le offerte saranno aperte il giorno dopo. Il servizio sarà affidato all'azienda che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero il miglior rapporto qualità/prezzo.

Intanto i dipendenti dell'azienda Tundo incaricata del servizio ormai scaduto stanno ancora aspettando il pagamento di sei mensilità nonostante una sentenza del Tribunale di Aosta abbia imposto alla società di trasporti di saldare immediatamente il dovuto.