Evénement de lancement projet transfrontalier Pitem Pa.C.E.

L'événement de lancement du plan thématique Pa.C.E. Patrimoine, Culture, Economie et projets associés, mis en œuvre dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Interreg VA Italie-France, Alcotra 2014-2020 est prévu le mardi 19 mai, à partir de 9h30, en ligne.

Le Pitem Pa.C.E. est un plan thématique qui, en son sein, regroupe trois projets simples: Faire connaître, sauvegarder, découvrir pour promouvoir. Les partenaires des projets sont la Région Autonome Vallée d'Aoste (Coordonnateur du Plan et chef de file de Découvrir pour promouvoir), la Ville de Nice (chef de file du Faire connaître), le Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (chef de file de Sauvegarder ), la Région Piémont, la Région Ligurie, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, le Conseil Départemental de la Savoie, la Ville Métropolitaine de Turin, le Groupe d'intéret Public Gip Fipan et la Fondation pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels "La Venaria Reale".

L'ensemble du plan thématique Pa.C.E. est financé au titre du programme de coopération territoriale transfrontalière Italie / France Alcotra 2014-2020 pour un montant total de 6.734.117,65 euros, dont 5.724.000,00 euros de part Feder (origine communautaire) et 1.010.117, 65 euros de compensation. Il est possible suivre l'événement en streaming en direct sur la chaîne Youtube de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste. (ANSA).