'Risalendo il fiume', è in libreria l'ultima fatica di Paola Salino

E' pubblicato da Europa Edizioni 'Risalendo il fiume’', il nuovo romanzo della scrittrice aostana Paola Salino.

Nina e Irena sono nate in Lituania ma vivono insieme a Biella da una decina d’anni: la prima è emigrata in Italia per lavorare, la seconda a otto anni si ricongiunge alla madre. Le due hanno un rapporto conflittuale e vivono un profondo disagio ma un giorno all’improvviso una voce dal passato riapre vecchie ferite dischiudendo la breccia da cui partirà un cammino tortuoso e doloroso. Prima tappa di un viaggio interiore grazie al quale Nina ricostruirà gradualmente un tragico passato che pensava di essere riuscita a cancellare per sempre, Irena si avvicinerà a sua madre per la prima volta curiosa e interessata alla sua esistenza.

Paola Salino

Nata nel 1955 ad Aosta dove risiede, fin dall’adolescenza dipingere e scrivere hanno rappresentato per Paola Salino uno strumento per inventare e raccontare storie, per far emergere emozioni e stati d’animo, per approfondire temi socialmente importanti osservando la società con ironia, ma anche con preoccupazione. Ha iniziato molto giovane, parallelamente al suo lavoro di psicologa, a dipingere allestendo varie esposizioni d’arte sia a livello individuale che collettivo. Nei suoi quadri ha raccontato con l’acquerello affollate scene di vita e varia umanità dando molta rilevanza al titolo dell’opera che ne costituiva un pezzo di storia importante. Ha sperimentato inoltre tecniche legate all’uso della china e all’incisione.

La passione per l’uso delle parole si è sviluppata e amplificata nel tempo e l’ha portata negli ultimi anni a dedicarsi alla scrittura in maniera più impegnativa e preponderante. All’interno della sua professione ha scritto articoli per riviste specialistiche e in occasione di eventi formativi. Negli ultimi anni ha presentato racconti e poesie su antologie di varie associazioni e case editrici. Nel 2016 ha pubblicato una raccolta di racconti Storie in viaggio con la casa editrice “Le chateau” di Aosta