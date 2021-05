I cambiamenti del corpo femminile nel tempo: periodi importanti a confronto

Il cambiamento e la trasformazione del corpo femminile fanno parte della vita di tutte le donne e la bellezza del corpo e della pelle subiscono il loro naturale cambiamento nel tempo.

Vediamo quindi di seguito quali sono i periodi più rilevanti per il cambiamento fisico,consapevoli che la bellezza non passa ma si evolve.

La giovinezza

Durante questi anni, la pelle risulterà tonica e fresca, ma talvolta è possibile andare incontro ad una rapida perdita o ad un aumento di peso e all’evoluzione della muscolatura. Tutti questi eventi possono contribuire alla formazione delle smagliature, per questo è bene approfondire i principali suggerimenti sulla prevenzione delle imperfezioni sulla pelle. Anche se si è nel pieno delle proprie energie, durante la giovinezza si sviluppano le curve del corpo e gli ormoni fanno si che il grasso si accumuli su determinate parti del corpo come seno, fianchi e cosce.

Abituarsi fin da giovani al movimento e all’attività fisica è il modo migliore percombattere fin da subito questi piccoli cambiamenti e mantenere il fisico tonico ed allenato. Anche mantenere un peso ideale durante tutta la giovinezza e non imbattersi in diete drastiche che creano sul corpo un effetto yo-yo può essere un aspetto cruciale.

Gli anni che passano

Nel corso della vita molte donne vedono cambiare il proprio corpo soprattutto durante la gravidanza e subito dopo il parto e questo, per molte, rappresenta uno stravolgimento non solo fisico, ma anche mentale. Si allargano i fianchi, si perde elasticità della pelle addominale,le gambe e i piedi si gonfiano, tutti cambiamenti che possono essere gestiti tramite le giuste accortezze, come dei massaggi regolari e dell’attività fisica. Avanzando con l’età il corpo si prepara poi alla menopausa e ai cambiamenti ormonali del fisico e della pelle.

Infatti, gli ormoni che forniscono elasticità alla cute e producono collagene, diminuiscono drasticamente il loro lavoro. È così che le classiche rughe d’espressione diventano più profonde e visibili, la pelle perde tono e iniziano a fuoriuscire le macchie tipiche dall’anzianità. Ma non tutto è perduto, basta prendersi molta più cura del proprio corpo di come si è fatto da giovani.

Utilizzare delle creme specifiche quotidianamente che daranno alla pelle più volume e luminosità ed evitare il fumo e l’alcool sarà un toccasana sia all’interno che all’esterno. Anche con gli anni che passano bisogna continuare a mantenersi attive e toniche, per sentirsi bene con sé stesse e vivere con serenità tutti i mutamenti del proprio corpo. È importante imparare anche ad ascoltare le nuove esigenze che richiede e dedicare sempre più tempo al benessere personale, seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata e prendendosi cura della pelle del viso e del corpo.