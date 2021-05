Tutti multati i protestatari che hanno manifestato contro le norme anti pandemia

Saranno notificate nei prossimi giorni le decine di sanzioni ai manifestanti scesi in piazza ad Aosta il 24 aprile, nel pomeriggio del primo maggio e nella serata dell'8 maggio per protestare contro le misure restrittive introdotte a causa del Covid-19.

La Digos della Questura di Aosta sta completando l'identificazione dei soggetti presenti in piazza Chanoux - tra 50 e 100 persone - che hanno violato alcune norme in materia di salute pubblica. La sanzione prevista è di 400 euro. Alcuni dei manifestanti che sono scesi in piazza sabato scorso contro il 'coprifuoco', invece, hanno già ricevuto la multa da parte della polizia.