Deux premiers lauréats Prix Fort de Bard

Cristina Viani, de Boccioleto, diplômée en géographie à l'Université de Turin, et Andrea Marco Pranzo, de Pavie, diplômée en géographie et sciences territoriales à l'Université de Turin, ont remporté les deux prix disponibles dans la première édition "Premio di studio Forte di Bard 2020", promu par l'Association Fort de Bard - en collaboration avec l'Université de Turin, Arpa Valle d'Aosta, le Comité glaciologique italien, la Fondation montagne sûre - et visant aux étudiants qui ont traité le thème du changement climatique dans les zones glaciaires du Mont Rose.

Les raisons seront dévoilées lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra en présence au Fort de Bard, dès que les conditions sanitaires liées à la pandémie le permettront. ''La valorisation des études universitaires et des activités de recherche sur les zones glaciaires - lit-on dans une note - se poursuit en 2021 en parallèle de la deuxième étape du projet Adieu des Glaciers qui sera consacrée cet été au Cervin''.

En effet, le deuxième édition "Premio Forte di Bard" a été lancée et vise à promouvoir les études et la recherche sur la culture de la montagne à partir des profils glaciologique, géographique, politique, religieux, artistique, ethnique et environnemental, des activités humaines et des établissements humains.

Le concours est réservé aux titulaires d'un master ou d'un doctorat de recherche de l'Université de Turin ou qui ont discuté de leur thèse du 1/1/2017 au 15/11/2021, avec un sujet relatif à la recherche scientifique dans les zones glaciaires et périglaciaires du groupe du Cervin. (ANSA).