Una celebrazione grigia non solo per il tempo metereologico, ma soprattutto per una situazione di assoluta devastazione sociale. Tanti troppi lavoratori senza un futuro certo, tutti ad evidenziare il disagio, tutti ad esprimere la loro contrarietà alle azioni di questo Governo Nazionale e di conseguenza di tutte le istituzioni.

Tutti noi a lamentarci, ma nessuno di noi a rispettare gli altri. Tutti a lamentarci della nostra ‘’non libertà ‘’ma senza pensare che ogni non rispetto delle regole affossa sempre più quell’amico commerciante, il nostro barista di fiducia, quel ristoratore che ci fa sempre sentire a casa nostra...Ma perché siamo così egoisti, perché siamo così lontani dagli altri.

Quanto visto oggi in Piazza Chanoux crediamo abbia lasciato tutti allibiti. Vedendo i video sui social, le facce erano quelle di tanti conoscenti, persone intelligenti, preparate, persone che da sempre sono attenti osservatori della nostra Valdostanità ... eppure come è stato possibile non capire che una iniziativa bella, semplice, di musica stava sfuggendo al controllo? Perché non interrompere, perché non capire che tale scelta forse non era stata lungimirante?

Ogni tanto si sbaglia, si può sbagliare come sbagliano le istituzioni. Possono sbagliare anche i Cittadini. Ha ragione la Confcommercio a richiedere da parte di tutti più responsabilità. Ha ragione chiedere maggiori controlli, ma ci domandiamo come si possa fare a mantenere il rispetto delle regole nei territori, nei nostri Comuni, nei piccoli bar e commerci di paese, se poi succedono eventi come quello di Aosta.

Come fanno i Sindaci a spiegare ai loro cittadini di applicare le regole alla S. Messa, per strada, negli esercizi commerciali, nei bar ed essere rispettati.

Come fanno i Sindaci a spiegare che forse è opportuno evitare gli assembramenti? Come fanno i Sindaci a fare i Sindaci! Una drammatica realtà .... ma purtroppo la nuda realtà.

Pensiamo anche a loro.