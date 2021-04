La piccola scuola di Ruelle di Montjovet vince il concorso 'Ma région ma famille'

La scuola primaria di 'Ruelle' a Montjovet ha vinto il premio dell’edizione del 2019 del concorso di disegni 'Ma Région Ma famille'. La scolaresca è stata guidata nel progetto dall’insegnante Nadia Dulicchio e il premio è stato consegnato oggi dall'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri.

L’iniziativa si colloca nell'ambito delle attività del Comitato europeo delle Regioni, l’organo dell’Unione europea che rappresenta a Bruxelles i poteri locali e regionali.

Il concorso aveva l’obiettivo di coinvolgere gli alunni incoraggiandoli ad esprimersi, con strumenti creativi, mettendo in relazione la loro famiglia in un contesto regionale ed europeo. I disegni premiati sono stati utilizzati per realizzare cartoline illustrate e pubblicazioni e sono stati esposti all’interno dell’edificio che ospita il Comitato europeo delle Regioni, a Bruxelles.

Il 4 maggio prossimo, invece, saranno premiati gli alunni della classe assistita dall’insegnante Mikaela Bois dell’Istituzione scolastica Valdigne-Mont Blanc di Pré St. Didier, che hanno vinto l’edizione relativa al 2020, il cui tema è stato 'Ma Région Ma Europe'.