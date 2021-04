La pandemia cancella le edizioni 2021 di BierFest e ProsciutTiamo

Tante le Pro Loco e le associazioni valdostane specializzate in eventi enogastronomici impotenti di fronte alle norme antipandemia che modificano necessariamente l'organizzazione delle manifestazioni e delle diverse iniziative.

"Considerata l’attuale situazione epidemiologica ci troviamo costretti a rinunciare nuovamente alla nostra amata Bierfest" ha comunicato sulla sua pagina Facebook l'associazione 'GressoneyBierfest' confermando l'annullamento dell'edizione del 2021 (così come era accaduto per il 2020) e sottolineando che lavoreranno alacremente per l'edizione 2022.

Cancellata anche la sesta edizione di 'ProsciutTiamo', la Gran Festa del Prosciutto Saint Marcel che, informano gli organizzatori, "ritornerà il prossimo anno nelle date già previste 17, 18 e 19 giugno 2022".

Ovviamente, anche il Vertical di Saint-Marcel “ProsciutTiamo A 1000”, previsto all’interno della manifestazione, è stato cancellato e sarà riprogrammato per sabato 18 giugno 2022.

"Ancora una volta è stata presa una decisione sofferta e dolorosa, ma necessaria e opportuna, nella convinzione che il prossimo anno ci saranno le condizioni per organizzare una manifestazione sicura, forte e piena di vitalità come di consueto".