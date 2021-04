Valle d'Aosta a rischio Zona Rossa

I dati dei contagi, con l’ultimo bollettino di oggi, portano la Valle d’Aosta a superare di poche unità il limite di 250 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni. Tutti gli altri principali parametri, a partire dall’indice Rt, continuano a migliorare: per questo la Regione ha inviato alla Cabina di regia una nota nella quale è stato chiesto di tenere in considerazione l’andamento generale dell’epidemia in VdA, oltre all’incidenza che è rimasta sotto la soglia di 250 fino a tutta la scorsa settimana.

Secondo l'agenzia AdnKronos resta immutata la situazione del nostro Paese nella mappa a colori dell'Europa, aggiornata dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: solo la Valle d'Aosta ancora questa settimana rimane in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid-19, dalla quale invece restano fuori le altre Regioni della Penisola, tutte ormai di colore rosso, se si fa eccezione per la Calabria che risulta al momento di colore grigio, che equivale nella legenda dell'Ecdc a un'area per la quale "le informazioni sono insufficienti o il tasso di test è inferiore a 300 casi su 100.000".