Tredicenne scivola nel torrente, salvato dal Soccorso alpino

Intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav alle ore 17,30 di oggi giovedì 29 aprile a Cogne per salvare un bambino caduto nel torrente Grand Eyvia.

Il ragazzino, 13 anni, è scivolato su alcune rocce bagnate cadendo circa tre metri più in basso, rimanendo bloccato in una zona con poca acqua ma senza la possibilità di tornare autonomamente sulla riva, anche a causa del forte dolore.

Recuperato dai tecnici del Soccorso alpino con l'impiego del verricello dell'elicottero, è stato visitato sul posto dal medico dell'equipaggio, che ne ha disposto il trasporto in Pronto soccorso per accertamenti diagnostici più approfonditi. Ha riportato un trauma ad un arto superiore. Le sue condizioni sono in fase di valutazione e non sembrano destare preoccupazione.