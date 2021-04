Cala la diffusione del Covid-19 in Valle

Migliora, riducendosi, la situazione della diffusione del Vovid-19 in Valle d'Aosta secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, relativo al periodo compreso tra il 21 e il 27 aprile.

In particolare, si riduce l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100 mila abitanti e quello dei nuovi casi. Risultano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti positivi. Per ciò che concerne la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo è dell'8,8% (la media nazionale è del 9,1% ), a cui aggiungere un ulteriore 16,2% con una prima dose (12,9% in Italia).

La percentuale degli over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è del 52,4% (60,8% in Italia), a cui aggiungere un ulteriore 31,6% con prima dose (25,3%). Quanto alla popolazione 70-79 anni, l'8,2% ha completato il ciclo e al 42,7% è stata somministrata la prima dose.