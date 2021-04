Nelle farmacie dell'Aps lo 'scontrino' parlante' contro le violenze sulle donne

L’idea nasce dal Centro Donne Contro la Violenza di Aosta sull’esempio di altre realtà in Italia e arriva ad Aosta grazie all’adesione all’iniziativa dell’Azienda Pubblici Servizi A.P.S. Da oggi su ogni scontrino emesso nelle Farmacie Comunali di Aosta e Gignod compare il messaggio: "Sei vittima di violenza o stalking? Chiama il 1522 o il 3440789888 del Centro Donne Contro la Violenza di Aosta per aiuto”.

Lo “scontrino parlante” ricorda i numeri di riferimento per chiedere aiuto o supporto nel caso in cui si stia vivendo una situazione di violenza: il 1522, numero d’emergenza nazionale attivo 24h/24, e il 344 0789 888, riferimento del Centro Antiviolenza della Valle d’Aosta, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Un’operatrice ha il compito di rispondere a telefonate o messaggi e di fornire supporto immediato e informazioni utili e, se occorre, fissare un appuntamento presso il Centro Donne contro la violenza di Aosta.

«Abbiamo pensato di sperimentare la campagna di sensibilizzazione anche a casa nostra - spiega la presidente del Centro, avv. Anna Ventriglia - cogliendo la sensibilità di un’importante realtà attiva sul territorio e consapevoli del valore di ampliare la rete di realtà impegnate nella diffusione di messaggi di contrasto alla violenza. Lo scontrino della farmacia è importante, rimane nei nostri portafogli, nelle nostre case, è legato alla nostra salute e al nostro benessere. Arriva anche ai più giovani, tra cui il fenomeno della violenza sulle donne è sempre più diffuso, anche nella nostra Regione».

L’azione rinnova l’impegno avviato lo scorso anno nell’ambito del “Protocollo d’intesa per potenziare l’informazione per le donne vittime di violenza domestica e/o stalking durante l’emergenza Coronavirus”, promosso dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, insieme alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), a Federfarma e Assofarm.

Lo “scontrino parlante” oltre a ricordare i numeri di riferimento per ricevere un aiuto, ricorda che la violenza sulle donne non è ammissibile e che nessuna è sola di fronte a questo problema.