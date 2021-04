Tutti i numeri dei ricoveri 'Covid' e 'no Covid' in Valle

Con un'interrogazione posta nella seduta consiliare di ieri, mercoledì 21 aprile, il gruppo Lega Vallée d'Aoste si è soffermato sull'incidenza dei ricoveri per disturbi o patologie non direttamente riferibili al Covid-19 in rapporto a quelle riferibili al virus nei periodi ricompresi tra un'ondata e l'altra della pandemia, chiedendo di dettagliare, a partire dall'inizio del 2021, il numero dei ricoveri, degli accessi al pronto soccorso e dei decessi.

L'assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Barmasse, ha dettagliato i dati registrati dall'1 gennaio al 13 aprile: "I ricoveri sono stati 197 per Covid e 3.936 per altre patologie non Covid; gli accessi al Pronto soccorso sono stati 357 per Covid e 1.697 per altre patologie non Covid; i decessi sono stati 20 per Covid e 198 per altre patologie non Covid. Nel periodo giugno-settembre 2020, i ricoveri per Covid sono stati di minore entità (27 per Covid e 5.747 non Covid), con un'incidenza del 0,47%".

Barmasse ha precisato inoltre che "quelle che vengono denominate comunemente prima e seconda ondata, in effetti sono due periodi (24 febbraio - 29 agosto 2020 e 30 agosto 2020 - 17 febbraio 2021) che costituiscono, sotto il profilo epidemiologico, un continuum contrassegnato da ricoveri Covid di diversa frequenza".