Trasferimento della cronologia di WhatsApp

Nell’eventualità ci sia un passaggio dello smartphone ad un altro, per esempio da iPhone ad Android, o da Android a iPhone, è indispensabile un pronto aiuto che faciliti il trasferimento della cronologia e di tutte le conversazioni di WhatsApp da iPhone/iPad a Android, o da Android ad un nuovo iPhone/iPad.

A dirla tutta non solo si possono trasferire le conversazioni, chat, cronologia trascorsa di WhatsApp ma anche qualsiasi elemento si desideri, incluso gli allegati, niente escluso.

Non importa se si dispone di più di un dispositivo o si desidera semplicemente cambiare il vecchio dispositivo con uno nuovo, questo programma si può utilizzare per trasferire selettivamente la cronologia chat di WhatsApp tra iPhone e iPad.

Infatti, questo software di trasferimento e backup di WhatsApp è completamente compatibile con tutti i modelli di iPhone, iPad, iPod touch e Android.

Come trasferire la cronologia di WhatsApp da Android a iOS ?

L'app WhatsApp è popolare non solo su Android, ma anche su iPhone, pertanto volendo trasferire la cronologia chat di WhatsApp da un vecchio Android ad un nuovo iPhone basta utilizzare Dr.Fone - Trasferimento WhatsApp, e la trasmissione avverrà in pochi secondi.

In pratica bisogna procedere così:

Installa Dr.Fone e seleziona "Ripristina App Sociale" dal menu principale.

Utilizza i cavi corretti per collegare Android e iOS al PC.

Seleziona "WhatsApp" dalla barra di sinistra, poi seleziona "Trasferisci Messaggi WhatsApp".

Conferma le posizioni dei dispositivi di origine e di destinazione, e fai clic su "Trasferisci".

Cosa si intende per migrazione dei dati con il trasferimento del telefono

In generale per migrazione dei dati si intende il processo di trasferimento dei dati da un sistema a un altro. Anche se può sembrare una procedura semplice, in realtà comporta una modifica del sistema di archiviazione, così come del database o dell’applicazione utilizzata.

Non c’è da preoccuparsi della perdita di dati di WhatsApp Business quando si cambia il telefono con un altro perché grazie a Dr.Fone - Trasferimento WhatsApp , è facile trasferire tutti i dati, tra iOS e iOS, Android e Android o iOS e Android, in modo sicuro.

Questa applicazione consente di fare il backup di tutta la cronologia chat di LINE/Kik/Viber/WeChat, comprese le chat personali e le chat di gruppo; la cronologia chat di testo, voce e video; immagini e adesivi, ecc.

Prima di fare il backup è possibile vedere in anteprima i file, così da poter effettuare una scelta efficiente senza trasferire dati inutili e ripristinare o anche esportare selettivamente qualsiasi elemento su computer.