Cittadella dei Giovani rilancia le sue 'Voci'

In questo momento di crisi pandemica in cui non è permesso andare in scena in teatro, tutte le scuole di danza sono ferme, i ragazzi non hanno la possibilità di esprimere la loro arte.

Ma è arrivato il momento in cui lo Spettacolo deve andare avanti e dare a tutti i ballerini non professionisti l’ opportunità di creare il proprio spettacolo e portarlo in scena.

Questo accade alla Cittadella dei Giovani di Aosta con 'Voci di Cittadella', il cui ultimo appuntamento è fissato per mercoledì 31 marzo ale ore 18,30 con il Soul Dance Slow in diretta streaming su Facebook , youtube, vimeo di Cittadella e poi disponibile su vocidicittadella.com.