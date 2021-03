Aumentano contagi Covid e ricoveri in terapia intensiva

La Valle d'Aosta sta affrontando la terza ondata della pandemia: non si ferma il contagio da Covid-19 e nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 61 nuovi casi positivi a fronte di 294 persone sottoposte a tampone.

Il totale degli attuali contagiati è salito a 649, 22 in più di ieri. Non ci sono stati decessi, pertanto il totale delle vittime resta 419. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base dei dati diffusi dall'Usl. I guariti sono 39, mentre aumentano i ricoverati al Parini: sono 33 di cui cinque in terapia intensiva; restano 610 pazienti in terapia e isolamento domiciliare.

E dopo le forniture di vaccini degli ultimi giorni in Valle d'Aosta saranno implementate nuove sedute vaccinali che consentiranno - secondo l'Usl - di prenotare da fine marzo a maggio tutti i soggetti di età compresa tra i 70 e i 79 anni, con priorità a chi si trovi in situazione di "estrema fragilità e vulnerabilità" e i disabili di tutte le età. I prenotati dal 25 al 28 marzo saranno contattati telefonicamente dal servizio Infovaccini, mentre da venerdì 26 marzo, sul Portale Vaccini saranno disponibili le date di prenotazione delle vaccinazioni per le sedute che saranno effettuate a partire da lunedì 29 marzo.