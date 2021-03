Aosta: Rabberciata la recinzione del cantiere università

Nemmeno una settimana fa, per l'esattezza mercoledì 17, Aostacronaca ha dato conto dell'indecenza che rappresentava il cantiere della nuova università. Il titolo dell'articolo: ‘Aosta; Porta ovest, l’università dell’indecenza’, nel quale si denunciava ‘la sconcezza inimmaginabile alla vista di chiunque passa. Il pesce puzza dalla testa e se la testa puzza come si può pretendere che i cittadini abbiano cura della cosa pubblica?’ CHI VUOLE SAPERNE DI PIU' CLICCHI QUI.

Nei giorni scorsi la recinzione è stata rabberciata in grande economia. Meglio che niente. Ma la Direzione lavori o il capocantiere che fanno? non controllano? sono necessarie le segnalazioni di Aostacronaca per porre rimedio alle brutture?

cantiere uni 22 home IMG 20210322 085006 E comunque la questione non è risolta. All'ingresso del cantiere, sulla sinistra del cancello su Piazza della Repubblica è ancora ben visibile il monumento ai moderni vespasiano che il comune di Aosta lascia in assoluto stato di abbandono. L’ex toilette è un vero rudere alla vista di chi passa. Basterebbe un pannello per rabberciare la situazione che rimane desolatamente in sospeso se si guarda la facciata dell’ex caserma Testafochi che al momento non è interessata a interventi di ristrutturazione. Antenne, cavi volanti, aste portabandiera arrugginiti fanno piangere il cuore a chi ha fatto il servizio di leva militare ad Aosta. Per non dire dell’erbaccia che cresce selvatica e di alcuni alberi cresciuti e che offendono al facciata. Eppure basterebbe poco: meno menefreghismo più attentenzione alla bellezza e maggiore amore per la città e la cosa pubblica.