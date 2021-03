Journées de la Francophonie, ies initiatives du 22 au 31 mars

Dans le cadre des Journées de la Francophonie 2021, la Présidence de la Région, le Conseil de la Vallée, l’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce et l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale rappellent les initiatives destinées au public et aux élèves des écoles de tous ordres et degrés, programmées du 22 au 31 mars.

Le programme des initiatives tout public du 22 au 31 mars prévoit :

LUNDI 22 MARS

16h – Proust et la musique

Auditorium de la Tour du Baillage, Aoste

« Je me demandais si la Musique n’était pas l’exemple unique de ce qu’aurait pu être - s’il n’y avait pas eu l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des idées - la communication des âmes. » Marcel Proust

Musiques et chansons autour des compositeurs français Georges Bizet, Emmanuel Chabrier, Gustave Charpentier, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Charles Gounod, Reynaldo Hahn, Jacques Offenbach et Erik Satie et lecture de textes tirés de l’œuvre « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Spectacle organisé par le Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Disponible en ligne, sur le canal 15 de la télévision numérique terrestre La Valle d’Aosta in TV à partir du lundi 22 mars 2021.

Informations : Tél. 0165 43307 – ufficiocomunicazione@<wbr></wbr>consaosta.it

SAMEDI 27 MARS

18h30 – «Maléfice» de Marguerite Yourcenar du recueil «Conte bleu» © Editions Gallimard

Théâtre Splendor d’Aoste en ligne sur bobine.tv

Le spectacle « Maléfice », dit par Claudine Chenuil accompagnée par la musique de Vincent Boniface, raconte une séance de désenvoûtement décrite par Marguerite Yourcenar comme « une évocation réaliste des mœurs italiennes ». L’action se situe en France, sur la Méditerranée, dans une famille d’émigrés italiens où un guérisseur va tenter de lever le sort qu’on aurait jeté sur une jeune femme tuberculeuse.

Le spectace se tiendra au Théâtre Splendor d’Aoste, en présence d’un public restreint si les conditions sanitaires le permettent, et sera diffusé en live streaming le 27 mars 2021 à 18h30, sur la plateforme https://bobine.tv où il sera disponible en différé du 28 au 31 mars 2021. Accès gratuit.

Informations : Activités culturelles – Tél. 0165 273413

Le programme des initiatives destinées aux écoles maternelles, primaires et secondaires du premier et du deuxième degré et universités, du 22 au 31 mars prévoit :

ÉCOLES MATERNELLES, PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Concours Kamishibaï plurilingue 2020-2021 'Le monde était en train de changer plus vite que je ne l'avais imaginé'



Concours pour la réalisation de planches pour Kamishibaï, théâtre de papier japonais utilisé pour la narration de contes.

Activité proposée par la Surintendance des écoles

La remise des prix du concours aura lieu, en ligne, le jeudi 25 mars 2021, de 14h30 à 16h30.

Prix régional 'Costantino Soudaz'



Prix régional « Costantino Soudaz » pour le meilleur projet de jumelage électronique eTwinning. Pour l'année 2020-2021, le prix sera attribué à l'institution scolaire « Luigi Barone » de Verrès, pour le projet « Patrimoines en fête ».

Activité proposée par la Surintendance des écoles

La remise du prix aura lieu, en ligne, le jeudi 25 mars 2021, à 17h.

Spectacle théâtral 'Heidi Project'



Heidi Project est un « documentaire live » où la parole et la musique sont portées sur scène par les protagonistes mêmes des films qui défilent à l’écran. Alessandra Celesia se raconte à la première personne et lance les extraits en direct. La chanteuse-pianiste Adélys joue la colonne sonore des récits filmiques dans lesquels elle aussi évolue en tant que personnage.

Informations : Activités culturelles – Tél. 0165 273413



Le spectacle a été enregistré au Théâtre Splendor d’Aoste le 16 mars 2021 et est diffusé en ligne sur la plateforme https://bobine.tv du 20 mars, 21h, au 25 mars 2021, 17h. Accès gratuit.

