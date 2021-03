Lega Vda, 'sbagliato impedire accesso seconde case a non residenti'

Impedire ai non residenti ma proprietari di seconde case di venire in Valle è un errore sul piano economico, turistico e persino costituzionale. Lo sostiene il consigliere regionale della Lega VdA Dino Planaz, che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata che integra l’ordine del giorno del prossimo Consiglio Valle, convocato per domani mercoledì 24 e per giovedì 25 marzo.

Secondo la Lega la decisione del Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, di bloccare al confine del territorio valdostano le auto dei proprietari delle seconde case "cozza con il buon senso e le opportunità della Valle di mantere un buon flusso di circolazione anche economica e soprattutto non può contribuire a contrastare con particolare efficacia la pandemia: bar e ristoranti sono di fatto chiusi all'accesso pubblico, così come tutti i luoghi pubblici, nelle località di montagna i proprietari delle seconde case possono solo recarsi a fare la spesa, come tutti, o andare a passeggiare in montagna".

Con questa nuova interrogazione, all'ordine del giorno della prossima adunanza consiliare figurano quindi 63 oggetti. Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico