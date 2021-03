Aosta: Maggioranza boccia proroga gratuità parcheggi per personale sanitario

Soddisfazione per sensibilizzazione su rischi azzardopatie e su necessità di assicurare igiene dentale nelle scuole Aosta, 19 marzo 2021 Nella seduta consiliare di ieri la maggioranza ha respinto la nostra proposta di proroga della gratuità per i parcheggi in zona blu per il personale sanitario.

La motivazione di tale respingimento, a sentire l’intervento di Nuti, è sostanzialmente quella che si tratti di una forma di sostegno discriminatoria in quanto riservata a un’unica categoria. "A nostro avviso - spiega una nota di Rinascimento VdA - gli aiuti devono essere intelligenti andando appunto a sostenere dove realmente c’è bisogno, e in questo caso ci pare che la categoria sanitaria sia senza ombra di dubbio una di quelle maggiormente sottoposte a stress per effetto della Pandemia".

Basti anche solo pensare a risorse che passano decine di ore consecutive, esponendosi a rischi di contagio e costrette a tute protettive scomodissime e estenuanti il fisico e la traspirazione (nella foto la dott.ssa Daniela Pagani, direttrice della struttura semplice di Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta).

Commenta Giovanni Girardini, presidente di Ronnovameno VdA: "Spiace constatare che la maggioranza abbia una visione del tipo 'per non poter far tutto non si fa nulla', un modo dii fare politica che non ci appartiene minimamente. Siamo invece soddisfatti di aver ottenuto consenso e approvazione in merito a due nostre mozioni e una interpellanza".

La mozione relativa all’ex Bocciofila del Quartiere Cogne prevede l'attuazione di misure per mettere il luogo in sicurezza così da tornare ad essere un ritrovo e uno spazio sicuro per la comunità, in attesa della riqualificazione progettata.

La seconda mozione riguarda uno studio sul di riordino dello svincolo che interessa Via Piccolo San Bernardo, Via Edelweiss e Via delle Betulle, da attuare con i fondi Aosta Capitale.

L'interpellanza era volta a sostenere la non giustificabilità dell’esclusione del limite di distanza per la prossimità di Case di Gioco rispetto a istituti scolastici privati, equiparando invece gli stessi a quelli pubblici, ciò a contrasto delle ludopatie a azzardopatie.

"Siamo molto soddisfatti - si legge in una nota del gruppo - di aver contribuito a ripristinare alla Scuola Ramirez la pratica di lavaggio dentale per i bambini della scuola, sospesa per ragioni COVID non riscontrate in altri Istituti così come da nessun protocollo".