COURMAYEUR: LIMITAZIONI ACCESSO IN VAL VENY E VAL FERRET

Viste le condizioni meteorologiche e nivometeorologiche a partire dalle ore 19.30 di oggi, 15 marzo, in Val Ferret sono vietate la circolazione veicolare e pedonale dalla sbarra di La Palud a Planpincieux ed è disposta l’evacuazione delle aree a monte della sbarra di La Palud. Il Sindaco può autorizzare, verificate le soggettive condizioni di rischio e le motivazioni alla base della richiesta, la permanenza in loco di un numero limitato di persone.

In Val Veny, dalle ore 19.30, per le stesse motivazioni, è istituito il divieto di transito, in entrata e uscita, sia pedonale che con sci, mezzi a motore e qualsiasi veicolo, nell’area Brenva, compresa dagli accessi dalla Val Veny, in particolare da Piazzale Funivie Monte Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del Tunnel del Monte Bianco, compreso il Plan Ponquet.