Numeri pandemia stabili in Valle, 31 nuovi contagi su 263 tamponi

Stabile l'andamento dei contagi in Valle d'Aosta: sono 31 su 263 persone sottoposte a tampone, i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta a fronte dei 28 individuati ieri ma con un numero inferiore di test eseguiti.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria redatto dalla Regione in base ai diffusi dall'Usl. Le guarigioni sono state sei; i contagiati attuali sono 272, ovvero 25 in più di ieri.

Aumentano per i pazienti ricoverati nei reparti Covid: passano in un giorno da 12 a 15 all'ospedale Parini di Aosta e sono due quelli in terapia intensiva; in isolamento e terapia domiciliare rimangono 255 contagiati.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 643 controlli (sino ad oggi record del mese) senza rilevare violazioni alle norme anti pandemia.

VACCINAZIONE ANTI-COVID: REGISTRATE ALCUNE RINUNCE

In seguito ad alcune defezioni registrate nella giornata di ieri rispetto alla vaccinazione con il vaccino AstraZeneca, probabilmente dovute alle notizie di possibili reazioni avverse,l’Azienda Usl ha prontamente contattato alcune persone che si sono rese disponibili alla vaccinazione, in maniera tale da non interrompere la procedura e di non sprecare le dosi già pronte per la somministrazione. Si sottolinea che, al momento, non è stata registrata alcuna reazione avversa nei soggetti già vaccinati con AstraZeneca e che, pertanto, si procederà all’utilizzo di tale vaccino,mantenendo le adeguate azioni di sorveglianza e di vigilanza e in ottemperanza alle direttive ministeriali. Si evidenzia inoltre che anche l’OMS ha confermato la sicurezza del vaccino e si invita quindi la popolazione a confermare con fiducia l’iscrizione al portale perla somministrazione del medesimo.

Qualora vi fossero ulteriori rinunce da parte dei cittadini già prenotati per la vaccinazione con AstraZeneca nelle prossime ore e nei prossimi giorni, al fine di non interrompere la programmazione e di non rischiare di compromettere le dosi già in fase di preparazione, si attingerà alle liste di attesa già predisposte ed agli elenchi dei soggetti appartenenti alle“categorie speciali”.

Si raccolgono, inoltre, adesioni di persone disponibili a recarsi presso i centri vaccinali con un minimo preavviso prima della seduta vaccinale. Le persone interessate devono inviare una email a infotamponi@ausl.vda.it con i loro dati anagrafici e recapito telefonico indicando in quale sede vaccinale intende dare la disponibilità (Palaindoor Aosta, Morgex,Chatillon, Donnas).

Saranno contattati solo i soggetti utili al completamento della sessione vaccinale.