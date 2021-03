In arrivo il Maestrale che porta freddo e precipitazioni

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: La nostra regione si trova al limite tra un'alta pressione sull'Atlantico e una bassa pressione sull'Europa settentrionale, con il risultato di essere investita da Maestrale freddo e precipitazioni soprattutto sui confini per piccoli passaggi perturbati. L'alta pressione si rinforza al suolo all'inizio della settimana riportando aria più calda in alta quota, ma nei bassi strati francesi resta quella fredda che entra come Foehn fresco e secco nelle valli valdostane. Verso la metà della settimana la bassa pressione si avvicina di nuovo portandosi sull'Europa occidentale, con condizioni sempre più perturbate e nuovamente fresche ovunque, inizialmente soprattutto a NW, poi verso la fine della settimana precipitazioni deboli e potenzialmente su tutta la regione.

DOMENICA 14 FEBBRAIO

Nevicate deboli fino a moderate sulle montagne di confine NW, neve a 1000 m circa, e fiocchi portati dal vento nelle valli a ridosso per tutta la giornata. Schiarite in mattinata in media e bassa Valle, poi nuovamente più nuvoloso nel pomeriggio. Temperature: in calo deciso. Pressione: in calo poi in ripresa. Venti: 3000 m moderati da NW; foehn intenso nelle valli. Segnalazioni: foehn intenso nelle valli, vento e wind-chill in quota; nevicate a media quota, soprattutto sull'W.