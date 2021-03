Via libera dalla Conferenza Unificata alla revisione piano vaccini

"I vaccini vadano alle categorie che ne hanno davvero diritto". Lo ha detto, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, il ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, durante la Conferenza Unificata. "Nell'ultima riunione con le Regioni, lo scorso 5 marzo - ha poi ricordato - anche su stimolo del ministro Stefani, avevo chiesto l'inserimento delle persone con gravi disabilita' e di chi si prende cura di loro, tra le categorie prioritarie. Nel nuovo piano vaccini questa indicazione di buon senso è realtà, e ne siamo estremamente soddisfatti".

"L'obiettivo del governo è quello di accelerare le somministrazioni, e il nuovo piano vaccini va in questa direzione. Ma basta con le furberie. Ognuno rispetti il suo turno", ha poi aggiunto la ministra "Il Governo vuole prendere esempio dal comportamento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha correttamente aspettato il suo turno per ricevere il vaccino. Abbiamo individuato determinate categorie e fasce di eta'. Seguiamo questi criteri con chiarezza, trasparenza e rispetto delle regole.

Al termine della Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti locali) sul piano vaccini, la ministra per gli Affari regionali ha comunicato ai presenti la convocazione di un nuovo vertice per domani mattina sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia.