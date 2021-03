Assembramento e schiamazzi di ragazzini, arriva la polizia a Palazzo regionale

La telefonata al 112 arriva verso le 18,30 di mercoledì 10 marzo: "c'è un gruppo di ragazzini agitati lungo i portici e nel piazzale del Palazzo regionale, sembra che si stiano picchiando". Arrivano tre Volanti della Questura e trovano undici giovani, di quelli che quotidianamente bivaccano in zona: qualcuno non indossa la mascherina, tutti paiono fregarsene altamente delle norme di distanziamento. La rissa però non c'è stata, assicura la polizia: i ragazzi sono tutti identificati e invitati a comportamenti più rispettosi delle regole sanitarie e soprattutto a evitare ogni forma di assembramento.

Gli agenti se ne vanno, i giovani pure, sul posto rimangono però i cittadini perplessi: "Prefetto Lavevaz - alza la voce un uomo fingendo di rivolgersi al Presidente della Giunta - ogni giorno qui le cose vanno peggio e se oggi questi ragazzi hanno solo sfiorato la rissa è stato un caso; domani potremmo assistere a scene come quelle già viste in altre città. Chiediamo sicurezza anche a casa Sua, questo Palazzo simbolo delle più alte istituzioni valdostane, che è anche casa nostra".

Per la verità una rissa c'era pure stata, l'anno scorso a pochi metri dall'ingresso del Palazzo: due o tre ragazzi si erano affrontati a pugni e calci; le videocamere di sorveglianza avevano ripreso tutto e le immagini erano state consegnate alle Forze dell'ordine.