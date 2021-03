Al Circolo della Stampa si discute di formazione per la ripresa

E' organizzato dal Circolo della Stampa della Valle d'Aosta per sabato 27 marzo alle ore 13, l’incontro conviviale al Ristorante 'Intrecci' in via Binel 12 ad Aosta, sul tema 'La formazione professionale strategica per la ripresa' (con proiezioni). La dottoressa Paola Vacchina Jacquemod parlerà di una formazione "inclusiva, flessibile e di qualità”, rispondente al piano straordinario per l’occupazione di Forma, Associazione enti nazionali di formazione professionale, che prevede di utilizzare parte delle risorse del Recovery Fund per offrire soprattutto ai giovani, ma anche agli adulti in cerca di nuove possibilità di lavoro, e alle imprese un’opportunità unica di formazione mirata.

Paola Vacchina Jacquemod è consigliera del Cnel dal 2017 (di recente nominata quale membro del Comitato consultivo dell’Anvur-Agenzia nazionale valutazione del sistema universitario e della ricerca) e presidente di Forma dal 2014; laureata in Giurisprudenza ed esperta di processi formativi e organizzativi, già presidente Acli VdA (1998-2006), membro della Direzione nazionale dal 2000 e vicepresidente Nazionale ACLI (2007-2012), presidente di Caf Acli srl fino a maggio 2010, è Responsabile tecnica del Dipartimento Studi e Ricerche delle Acli Nazionali e Amministratore delegato dell’Enaip Nazionale.

"Aspettiamo con vivo interesse questo appuntamento - commenta Maria Grazia Vacchina, presidente del Circolo della Stampa VdA - nella certezza che l’esperienza e la testimonianza dell’oratrice saranno fondamentali per il contributo che cerchiamo di portare alla qualità della cultura e dell’informazione, oltre che per la crescita personale e sociale di ognuno dinoi in questo momento critico e ricco di possibilità". Per partecipare all'incontro occorre comunicare la presenza alla segretaria del Circolo, Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o alla Presidente, Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).