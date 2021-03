Trasporti eccezionali irregolari, multe e fermi amministrativi per due Tir

Due Tir sono stati fermati e controllati dalla Polizia stradale nei giorni scorsi mentre svolgevano servizio di trasporto eccezionale lungo l'autostrada valdostana.

Sono rilevate violazioni per le quali gli agenti hanno anche disposto il fermo amministrativo delle motrici. Un mezzo è stato fermato nell’area di regolazione al casello autostradale di Aosta est, ed è stato trovato con carico eccedente di irca cinque tonnellate rispetto ai limiti di massa stabiliti dal codice della strada: multa da 800 euro e blocco amministrativo del veicolo da uno a sei mesi.

L’altro Tir è stato controllato all'ingresso del tunnel del Monte Bianco: trasportava bobine industriali destinate ad aziende agricole ma l'autista è risultato privo di autorizzazione alla circolazione in condizioni di eccezionalità e il trasporto superava in altezza i quattro metri consentiti come limite di legge. Trovati irregolari anche i documenti di viaggio: sanzione da tremila euro e stop ai viaggi da uno a due mesi.