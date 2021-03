S. Aggravi (Lega VdA), 'mai ritirata proposta legge su aiuti a imprese, anzi è vero il contrario'

"La nostra proposta di legge sulle imprese in crisi non è stata ritirata come qualcuno aveva supposto; semplicemente prima dell'assegnazione alla Commissione competente la proposta necessita del parere sugli 'aiuti di Stato', che è in lavorazione e arriverà nei prossimi giorni".

La precisazione è del consigliere regionale della Lega VdA Stefano Aggravi, intervenuto dopo che in queste ore si era diffusa la notizia che la Lega avrebbe deciso di rititare l'iniziativa sugli aiuti alle imprese, che prevedeva al revisione della legge regionale del 20 luglio 2007 che norma il sostegno alle imprese proprio in relazione agli aiuti di Stato. "Nessuna intenzione di strumentalizzare politicamente questioni così vitali - sottolinea Aggravi - appena il parere sarà depositato noi presenteremo la proposta".