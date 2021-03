Nuovo responsabile del Servizio dipendenze patologiche-SerD della Usl

Gerardo Di Carlo, medico chirurgo specializzato in Psichiatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è il nuovo responsabile, con funzioni temporanee, del Servizio per le Dipendenze patologiche-Ser.D dell'Usl della Valle d'Aosta. L'incarico è stato assegnato in attesa dell'espletamento della procedura concorsuale.

Dirigente medico presso la Psichiatria dell'Usl VdA dal 2012, è stato inoltre Coordinatore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'ospedale 'Parini' dal 2019 ad oggi. Docente negli anni dei corsi di Psicologia delle relazioni interpersonali e di Psicologia clinica, insegna attualmente Psichiatria nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di Aosta.