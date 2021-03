Un ventenne aostano è stato ricoverato in ospedale questa mattina dopo che ha inalato i fumi sprigionati da un principio di incendio nella cucina di un appartamento, in via Chambery, al civico 91.

In base ai primi accertamenti le fiamme sono partite da una padella contenente olio bollente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118.