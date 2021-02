26 FEBBRAIO Anniversario dell'Autonomia

Le 75ème anniversaire de l’autonomie spéciale de la Vallée d’Aoste tombe dans une période historique particulièrement difficile pour notre région, atteinte par une grave crise sanitaire, sociale et économique ; Alliance Valdôtaine tient, à cette occasion, à renouveler son attachement profond à ce territoire et à sa culture et à exprimer sa volonté d’oeuvrer au service de la communauté valdôtaine et de ses institutions.

Le Statut Spécial, bien qu’imparfait, reste le principal instrument d’autogouvernement d’une communauté qui a su garder dans le temps ses spécificités, sans toutefois tomber dans le piège de l’autosuffisance et de l’isolement.

La Vallée d’Aoste, de par ses dimensions réduites et sa place au coeur des montagnes, peut vanter une tradition pluriséculaire d’autogouvernement, articulé à tous les niveaux, à partir de la gestion des biens communautaires jusqu’à l’organisation des collectivités locales, conditions ayant favorisé la création d’un modèle institutionnel original qui est à préserver et à améliorer.

En ce sens, Alliance Valdôtaine pense qu’il faut toujours garder la barre haute, convaincue que la meilleure manière de sauvegarder ses propres droits est de bien les exercer, à travers une politique administrative irréprochable et honnête, sans la crainte de se confronter aux autres et de s’ouvrir au monde.

Il ne faut pas se contenter de défendre l’autonomie par la rhétorique, il faut la pratiquer tous les jours et ne jamais se lasser de la renégocier vis à vis de l’état italien. Voir clair, vouloir vivre.

Pour l'Autonomie: 26 febbraio, data simbolo per la Valle d'Aosta

Aujourd'hui, vendredi 26 février 2021, le groupe Pour l'Autonomie veut rappeler les 75 ans de notre autonomie e les 73 ans de l'acte que nous considérons notre Constitution, le Statut spécial.

Nous estimons que cette date ne doit pas seulement être un symbole: elle doit représenter une occasion pour renouveler notre conscience du passé et tout ce que les pères fondateurs ont dû affronter pour nous transférer cet immense patrimoine. A partir de cette conscience doivent jaillir l'enthousiasme et la force pour renouveler, avec de nouveaux contenus et avec de nouveaux objectifs, l'essence de notre autonomie. Nous devons, avec courage, défendre les parcours législatifs qui conviennent le mieux à notre réalité. Nous devons, avec clairvoyance, élaborer les projets qui sont à même de répondre au potentiel de notre territoire et de notre peuple pour regarder avec confiance à l'avenir.

Oggi, i Consiglieri del gruppo Pour l'Autonomie prenderanno parte alla cerimonia organizzata nell'Aula del Consiglio Valle per le celebrazioni dell'autonomia e dello Statuto speciale. Visto il periodo storico che obbliga la revisione di tutte le consuete cerimonie sarebbe stato interessante se il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio avessero proposto di coinvolgere il Consiglio regionale in un dibattito e in un confronto politico sul tema dell'autonomia e sul suo futuro.

Sarebbe stata un'occasione per dare voce anche ai gruppi consiliari che nel rispetto dei fondamenti autonomisti della Valle d'Aosta, pur con sfumature diverse, ogni giorno si impegnano per garantire e tutelare i principi, i diritti e le prerogative di una regione e di un popolo che vive una realtà storica, sociale ed economica particolare e differente.

...