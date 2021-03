Soccorso speedrider caduto sul Dente del Gigante

Intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav al Colle del Gigante (Courmayeur, Monte Bianco), a quota 3400 mt circa, poco prima delle ore 12 di oggi per il recupero del pilota di Speedriding, Sacha Weller, 45enne torinese veterinario e cinofilo del Soccorso alpino. Weller è rimasto vittima di una caduta nella zona del seracco del Dente del Gigante.

L’incidente si è verificato in fase di decollo. Immediatamente soccorso dai suoi compagni ed estratto dal seracco, l’uomo è stato raggiunto dall’equipaggio in elisoccorso (tecnici del Soccorso alpino e medico rianimatore a bordo). Il paziente è stato trasferito in Pronto soccorso, in fase di diagnosi per sospetto politrauma.